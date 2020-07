F1, Jacques Villeneuve : Sebastian Vettel é o colega de equipa perfeito para Max Verstappen

Jacques Villeneuve acredita que a Red Bull deve trocar Alex Albon por Sebastian Vettel. O ex-piloto afirmou que o alemão seria a escolha perfeita.

Albon tem tido dificuldades em encontrar um equilíbrio ideal no seu carro, o que tem provocado alguns dissabores. Villeneuve considera que Vettel seria a melhor opção, por saber tirar melhor partido das criações de Adrian Newey:

“O Verstappen já tem problemas com o carro e faz sentido que o Albon esteja ainda mais atrasado”, disse o canadiano à Sky Italia. “Estes carros não são realmente fáceis de guiar. Adrian Newey sempre projeta seus carros no limite. E é por isso que ele precisa do Vettel. Vettel mostrou no passado que ele tem os carros do Newey sob controlo”, explicou, “o que o torna o companheiro de equipe perfeito para Verstappen. A Red Bull finalmente teria dois pilotos que podem guiar no limite”.

A Red Bull já disse que não conta com Vettel para a próxima época, mas se as exibições de Albon se mantiverem… o cenário pode mudar de figura.