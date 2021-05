F1, Jacques Villeneuve: “Se Max Verstappen não estiver preparado agora, nunca estará” | AutoSport

Jacques Villeneuve deu a sua opinião sobre a luta pelo título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. O ex-piloto canadiano acredita que se Verstappen não estiver já preparado para esta luta, nunca estará.

“Ele já está na F1 há tempo suficiente”, disse Villeneuve à Motorsport-Magazin.com “Se ele não estiver pronto agora, nunca estará”.

A questão da agressividade entre Verstappen e Hamilton foi abordada. O neerlandês tem sido aparentemente mais agressivo nos arranques, mas Villeneuve não acredita que o britânico esteja mais “macio” que o seu adversário da Red Bull:

“Não, não penso assim”, acrescentou Villeneuve. “Lewis é bastante bom, mas normalmente mantém as lutas limpas. Ele vai ao limite. Ambos são muito bons nisso. Lewis já fez o mesmo com Nico [Rosberg] no passado. Só que ele fê-lo sempre até ao ponto exacto sem ultrapassar o limite. Essa era então a pequena diferença entre ele e Nico. Com Nico era óbvio, Lewis não era. Agora esse comportamento é esperado do Max. É por isso que se vê dessa forma, porque é esperado”.

“Isso vem com a experiência”, disse Villeneuve. “É preciso saber que batalhas se travam e quais não se travam. Hamilton tomou as decisões certas até agora. Será que a experiência é uma grande vantagem na luta pelo título? Sim. Porque ele [Hamilton] tem melhorado muito com a experiência. Ele amadureceu como piloto. Ele também é regular durante toda a temporada, o que era um pequeno problema no início da sua carreira”.