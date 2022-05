F1, Jacques Villeneuve: “Russell está a surfar a onda, Lewis Hamilton está a tentar não se afogar” | AutoSport

George Russell continua a ser o piloto da Mercedes melhor classificado no mundial de Fórmula 1. Mais recentemente, em Miami, Lewis Hamilton conseguiu superar seu companheiro de equipa George Russell na qualificação, mas em corrida voltou a terminar atrás deste. Foi a quarta vez consecutiva que Hamilton terminou uma corrida atrás de seu companheiro de equipa em 2022.

Jacques Villeneuve escreveu na sua crónica no Formule1.nl, que a realidade dentro da Mercedes é diferente daquela que se viveu até agora, com Hamilton a ter de pilotar como fez nas suas primeiras épocas na Fórmula 1.

“George Russell está a surfar a onda, Lewis Hamilton está a tentar não se afogar. Depois de muitos anos de vitórias sem competição, é difícil acordar e perceber que já não é tão fácil. Tem agora de pilotar como fez nos seus dois primeiros anos na Fórmula 1, que é o que Russell está a fazer. Na corrida, Russell tomou a decisão: ‘deixem-me em pista, talvez haja um Safety Car’, e valeu a pena”.

O antigo piloto de Fórmula 1 acredita que o facto de ter perdido o campeonato em 2021 ainda pesa nos ombros de Lewis Hamilton. “Vai ser uma luta dura, mas Lewis é um piloto e um campeão. Sabe o que precisa ser feito e veremos se ainda tem energia para isso. Acho que perder o título mundial no ano passado é um fardo pesado para ele, que carregou durante todo o inverno. Estava amargurado e sente que foi roubado. Mas podemos ver pela forma como Max [Verstappen] está a pilotar, que não houve roubo e é um campeão merecido”.