F1, Jacques Villeneuve revive duelo com Schumacher e explica mítica ultrapassagem no Estoril

No Podcast da Fórmula 1, Beyond the grid, Jacques Villeneuve, Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 1997, voltou a recordar a rivalidade com Michael Schumacher, descrevendo-a como um confronto de forte carga psicológica e revisitando uma das manobras mais emblemáticas da Fórmula 1: a ultrapassagem por fora ao alemão na última curva do Estoril, em 1996. O canadiano garante que nunca se deixou intimidar pelo rival e sustenta que essa postura ajudou a desequilibrar duelos que marcaram uma era.

“Nunca fiquei impressionado nem com medo dele, e ele não estava habituado a isso”, afirmou Villeneuve, ao explicar que nunca chegou a socializar com Schumacher, apesar de ambos serem os principais protagonistas em pista. Segundo o antigo campeão do mundo, essa resistência psicológica ajudava-o a enfrentar o alemão sem recuos.

Estoril continua a ser uma referência

Villeneuve recordou que a ultrapassagem no Grande Prémio de Portugal de 1996 não foi improvisada. Durante os testes de inverno, dizia à equipa que queria ultrapassar alguém por fora naquela curva longa, inspirando-se nas pistas ovais norte-americanas, como Nazareth, onde o ligeiro banking favorecia esse tipo de manobra.

O momento exato para surpreender Schumacher

A oportunidade surgiu quando Schumacher hesitou ligeiramente atrás de um retardatário. Villeneuve decidiu não levantar o pé e lançou-se pela linha exterior, mesmo sobre a zona suja da pista. “Foi a única forma de ultrapassar o Michael: surpreendê-lo”, resumiu. Já na segunda metade da curva, admitiu ter sentido o carro a deslizar sobre a ‘sujidade’, numa manobra que, nas suas palavras, “provavelmente devia ter acabado nos rails”…

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