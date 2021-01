F1: Jacques Villeneuve questiona utilidade da academia Ferrari

A Ferrari tem lançado vários jovens talentos nos últimos anos. Charles Leclerc, Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi são os pilotos com o selo de qualidade da Ferrari. Mas Jacques Villeneuve não vê utilidade no programa de jovens da equipa italiana.

Para o canadiano campeão do mundo de F1, o programa da Ferrari não traz benefícios claros:

“À exceção de Leclerc, todos tinham dinheiro nas mãos quando entraram na Academia”, Villeneuve Sky Italia. “Era o único que não tinha as suas finanças em ordem quando entrou na Academia. Os outros, porém, todos tinham um orçamento considerável e isso ajuda muito. Mesmo sem a Ferrari, estes tipos estariam onde estão hoje”.

Villeneuve considera Schumacher como um caso especial em relação aos seus colegas, dado o seu apelido.

“Mick tem estado, naturalmente, sob muita pressão nos últimos anos por causa do seu nome. Ele sentiu certamente essa pressão e, por conseguinte, foi capaz de aprender com ela. Isso é uma grande diferença em comparação com os outros tipos da Academia”.

“Um nome bem conhecido ajuda em parte, mas também lhe dá muita pressão. As pessoas querem ver resultados imediatamente e a forma como os meios de comunicação o tratam não é fácil – recebe muitas perguntas sobre o seu pai. É difícil dar respostas, como quando se pergunta a quem se quer agradecer depois de um bom resultado. Querem ouvir que está a agradecer ao seu pai ou algo do género, mas essa é uma pergunta difícil para alguém como Mick”.