F1, Jacques Villeneuve: “Pérez está a ter muito mais dificuldade em conduzir este carro”

Enquanto Verstappen lidera a classificação dos pilotos na pausa de verão com 277 pontos, Pérez está apenas em sétimo lugar com 131 pontos.

“Atualmente, na família Red Bull, não existe um substituto adequado para Sergio Pérez”, sublinhou Villeneuve. “Yuki Tsunoda continua a ser um piloto volátil, está um pouco mais controlado do que no passado, mas continua a ser inconsistente. Liam Lawson não tem a experiência necessária para o substituir, não sabemos se conseguirá dar esse passo.”

“Não acho que Pérez esteja pior do que há dois anos, mas Max Verstappen teve de dar um passo à frente e a diferença entre os dois aumentou. O Pérez está a ter muito mais dificuldade em conduzir este carro e o Verstappen também, mas estamos a ver o Verstappen que ganhou o seu primeiro campeonato esta temporada”, explicou o antigo piloto ao blogue do Instant Casino.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI