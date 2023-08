F1, Jacques Villeneuve: “Nunca tivemos uma F1 tão renhida” | AutoSport

A F1 está aborrecida, segundo dizem muitos fãs da competição. O domínio de Max Verstappen está a tirar algum interesse às corridas, com um vencedor praticamente anunciado antes do arranque. Segundo Jacques Villeneuve, é a qualidade do neerlandês que está fazer a diferença.

Segundo o canadiano, Verstappen tem dominado de forma clara, mas não tem feito mal ao desporto como alguns dizem. Villenevue defende que a F1 nunca esteve tão bem, mas Verstappen está acima de todos os outros pilotos:

“Ele é melhor do que os outros. Não adianta dizer que é prejudicial para o desporto. Não são as regras que fazem dele o melhor. Ele é o melhor. As pessoas deviam estar felizes e orgulhosas disso. Costumava ser o Lewis e a Mercedes, e aí ninguém se queixou. Então, porque é que as pessoas não se queixavam do Lewis, mas agora queixam-se do Max? É o Max que está a dominar. Não é a Red Bull”, disse o canadiano ao autosport.com. “Nunca tivemos uma F1 tão renhida. Se olharmos do primeiro [lugar] para o 12º, às vezes é um segundo, dois segundos de diferença. Nunca foi assim na história e as pessoas queixam-se. Isto é o melhor que alguma vez, alguma vez, foi.”