F1, Jacques Villeneuve: “Não entendo a reação de Max Verstappen” | AutoSport

A polémica que estalou na Red Bull entre Max Verstappen e Sergio Pérez continua a dar que falar e Jacques Villeneuve não consegue entender a atitude de Verstappen. A nega que o bicampeão deu ao seu colega, está a fazer correr tinta e as opiniões dividem-se.

Villeneuve não consegue entender a atitude do #1 da Red Bull por causa apenas de um sexto lugar e de uma diferença de dois pontos:

“Não consigo compreender a reação de Verstappen”, escreveu o canadiano na sua coluna para a Formule1.nl. “Porque é que ele se preocupa com o sexto ou sétimo lugar? Isso não muda nada para ele. Para o Pérez e para a equipa faz a diferença e ele (Perez) ajudou-o tanto no passado. Não foi como se Max tivesse de desistir de um lugar no pódio, como no caso de Sainz e Leclerc. Red Bull pediu um retorno por todo o trabalho que Pérez fez para a Verstappen”, acrescentou Villeneuve. “Os pontos extra para Pérez teriam sido importantes para a equipa que gostaria que os seus pilotos terminassem em primeiro e segundo lugar. Não compreendo porque é que Verstappen não cumpriu”.