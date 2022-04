F1, Jacques Villeneuve: “Não é fácil ser o chefe da Mercedes neste momento” | AutoSport

Jacques Villeneuve deixou no ar que Lewis Hamilton pode abandonar a competição esta época. No que foi mais um palpite do que outra coisa, Villeneuve avaliou a possibilidade de Lewis Hamilton deixar a competição, olhando ao mau arranque de época que está a ter, mais ainda comparando com George Russell que tem estado em grande:

“A Mercedes precisa de aprender a perder agora. George Russell está a fazer um bom trabalho como um carro fraco, mas aprendeu isto na Williams, enquanto Hamilton sempre teve algo pelo qual lutar. Ele não pareceu suficientemente agressivo em Imola – como se não conseguisse sequer lutar. Não é fácil ser o chefe da equipa Mercedes neste momento. Toto Wolff tem agora de escolher entre a sua estrela, o campeão recordista com a imagem internacional que custa muito dinheiro, ou desenvolver o carro para o seu jovem promissor. Uma grande estrela como Lewis é ótimo se ganhares, mas se não ganhares, a repercussão é muito maior. Um campeão não tem o direito de ser pouco competitivo. Fomos surpreendidos no passado [disse sobre a possibilidade de Hamilton desistir da competição esta época]. Já aconteceu antes vermos campeões dizerem por vezes que já estão fartos”.