F1, Jacques Villeneuve: “McLaren não está a tomar as decisões difíceis”

Jacques Villeneuve, o campeão de Fórmula 1 de 1997, culpa a McLaren por um eventual fracasso de Lando Norris na conquista do Campeonato de Pilotos de 2024.

Villeneuve acredita que a McLaren deveria ter dado prioridade a Norris em relação ao seu companheiro de equipa Oscar Piastri, especialmente tendo em conta que a equipa tem atualmente o carro mais rápido da grelha. Villeneuve argumenta que a falta de ação decisiva da McLaren, a partir do Grande Prémio da Hungria, prejudicou as hipóteses de título de Norris, especialmente em corridas como a de Monza, onde a equipa perdeu uma potencial vitória por duas vezes.

“É só preciso um pouco mais do lado de Lando Norris para ser mais competitivo, mas vai ser um final de época divertido”, disse à Marca. “Vai ser muito disputado entre Max e Lando. “O Max mudou a sua abordagem. Ele não está a tentar ganhar corridas, mas apenas a acumular pontos. Isso mostra maturidade. O campeonato é mais importante do que ganhar corridas individuais. Ele sabe que a McLaren não está a tomar as decisões difíceis que deveria tomar, e isso estará a seu favor. Se Lando não for campeão, a culpa será da McLaren, não dele.”

“A McLaren fez asneira e agora é demasiado tarde”, disse ele. “Começou na Hungria, eles mostraram uma verdadeira fraqueza ao não dar prioridade a Norris em relação a Piastri, mas não sabemos o que diz o contrato de Oscar. Não sabemos o que Mark Webber, o seu empresário, conseguiu incluir no seu contrato. Ele é um tipo inteligente. O Mark esteve sempre no lado errado do espetro na Red Bull, mesmo quando estava melhor que o Vettel. Vettel sempre teve a preferência muitas vezes. Tenho certeza de que ele não vai deixar a história se repetir para Oscar. Se olharmos para Monza, deveria ter sido uma dobradinha para a McLaren. Perderam pontos como equipa e isso nunca deveria ter acontecido. Norris é o único que está a lutar pelo campeonato de pilotos”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA