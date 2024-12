F1, Jacques Villeneuve: “Liam Lawson é muito arrogante”

“Já vimos pilotos subirem para a sua equipa principal e serem queimados muito rapidamente. Lawson tem sido rápido e tem feito um excelente trabalho na equipa principal”, começou por dizer o canadiano, citado pela a Express Sport. “Ele é muito arrogante para alguém com tão pouca experiência. Por isso, vamos ver como é que essa atitude funciona com o Max e com a equipa. Se Lawson for rápido e pressionar Max, haverá fricção”, continuou. “Mas se não houver fricção, isso significa que eles não são vencedores. Ninguém gosta de um jovem que chega e nos pressiona. A Nova Zelândia não é um país que traga grande valor para a F1 ou que traga patrocinadores. Eles não teriam pensado nisso. Eles só querem os melhores pilotos”, concluiu o canadiano.

Jacques Villeneuve, conhecido pelas suas opiniões sinceras, partilhou os seus pensamentos sobre Liam Lawson, o neozelandês que se vai juntar a Max Verstappen na Red Bull Racing em 2025. Villeneuve reconheceu o talento e o mérito de Lawson em ser promovido, mas expressou preocupação com a sua atitude, descrevendo-a como “arrogante” para um piloto com pouca experiência. Ele advertiu que esse comportamento poderia levar a atritos dentro da equipa, especialmente se Lawson desafiar o domínio de Verstappen.

