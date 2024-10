F1, Jacques Villeneuve: “Lewis Hamilton tem de sair dessa mentalidade antes de ir para a Ferrari”

Jacques Villeneuve sugeriu que Lewis Hamilton parece ter perdido a sua mentalidade competitiva à medida que se aproxima das suas últimas corridas com a Mercedes antes de se mudar para a Ferrari. E é isso mesmo que o canadiano defende que deve mudar no piloto britânico, antes da sua mudança para a Scuderia.

Apesar das dificuldades da Mercedes com o desempenho do seu carro W15 desde a paragem de verão, Villeneuve não acredita que Hamilton esteja distraído com a sua próxima mudança, mas sim atolado pelos maus resultados e pela baixa moral.

Villeneuve referiu que Hamilton carece da determinação vista no seu auge e expressou a sua preocupação de que o sete vezes campeão tem de recuperar a sua mentalidade competitiva antes de se juntar à Ferrari, dadas as elevadas expectativas e pressões que acompanham a equipa.

“Não acho que Lewis esteja a pensar na Ferrari”, afirmou Villeneuve, falando ao CanadaCasino. “Ele está a pensar em si próprio e em como as coisas estão a correr mal para ele. Ele realmente não está num bom lugar. Isso não está a ajudar a sua condução. Ele precisa de sair dessa mentalidade antes de ir para a Ferrari.”

“É difícil quando se tem tantas corridas consecutivas”, acrescentou. “Não se tem tempo para mudar, mas ele acabou de ter três semanas de folga e não voltou melhor. Não faço ideia do que se está a passar na cabeça dele, mas ele vai ficar contente por a Ferrari ser um carro melhor do que a Mercedes. Ele vai para um carro melhor. Tem de estar contente mas, de um modo geral, o seu comportamento indica que não tem a linguagem corporal de um vencedor de corridas. Ele não é o vencedor que vimos no passado. Ele precisa de voltar à sua antiga forma e atitude antes de se mudar porque a Ferrari não é uma equipa fácil de se estar”.