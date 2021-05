F1, Jacques Villeneuve: “Lewis Hamilton raramente foi ao limite” | AutoSport

Jacques Villeneuve afirmou que Lewis Hamilton foi raramente levado ao limite e que por isso tem errado pouco.

Fazendo o balanço da época até agora, Villeneuve falou da luta pelo título, que tem Hamilton e Max Verstappen como protagonistas:

“Nos últimos anos, Max aprendeu a ir sempre até ao limite extremo para, pelo menos ocasionalmente, conseguir uma vitória ou um lugar no pódio. Lewis não teve de fazer isso em todas as corridas porque o seu principal rival é o seu companheiro de equipa que não estava à altura em algumas ds corridas. Lewis raramente teve de ir até ao limite no passado, mas este ano é diferente. Podemos ver isso nos erros que ele cometeu em Imola, por exemplo. Ele queria ultrapassar retardatários demasiado depressa e teve muita sorte com a bandeira vermelha. Haverá mais deste tipo de erros.”

“É menos um problema para Verstappen porque, como eu disse, ele habituou-se a forçar o mais possível. O que ele precisa agora é de um ritmo melhor do seu companheiro de equipa Sergio Pérez para que o possa apoiar na luta contra os pilotos da Mercedes na frente”, acrescentou o Campeão Mundial de F1 do Canadá em 1997.