F1, Jacques Villeneuve: “Lewis Hamilton e Toto Wolff não estão habituados a isto” | AutoSport

A Mercedes enfrenta uma nova realidade nesta época. Depois de muitos anos sendo perseguida, agora é a perseguidora. E as distâncias para as equipas da frente são grandes e há muito trabalho pela frente. Jacques Villeneuve referiu que esta posição é nova para a Mercedes e algo que não estão habituados a enfrentar:

“A Mercedes caiu do seu pedestal”, disse Villeneuve na sua última coluna Formule1.nl. “Durante anos foram superiores, os fins de semana maus podiam ser camuflados pelo seu forte motor, mas já não é esse o caso. Será interessante ver qual a resposta da equipa, porque Toto Wolff e Lewis Hamilton não estão habituados a isto. Podemos dizer que lutar por troféus já não é uma opção para a Mercedes”, continuou ele. “George Russell ainda consegue lidar com o carro até certo ponto. Talvez isso se deva aos seus anos na Williams, onde também teve de conduzir um carro difícil. Mas Lewis Hamilton não está a conseguir. Ele sempre teve um carro perfeito, nunca teve de forçar porque eram muito mais rápidos. Na corrida, ele portou-se bem, mas no sábado não teve uma boa prestação. O carro não parece adequar-se ao seu estilo de condução neste momento. Pode-se tornar um motor mais forte, mas não se consegue obter potência extra tão facilmente, e se o chassis não cooperar, há um problema”.