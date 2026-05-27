F1: Jacques Villeneuve lança aviso a Kimi Antonelli

O campeão de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, deixou um aviso a Kimi Antonelli após o Grande Prémio do Canadá, aconselhando o jovem italiano a não ceder à euforia do momento e a manter a cabeça fria na sua primeira batalha pelo campeonato. Antonelli, que disputa apenas a sua segunda temporada na categoria, lidera o campeonato com 43 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa George Russell.

Villeneuve, que conquistou o título mundial também na sua segunda época na F1, sublinhou que a consistência de Antonelli até ao momento não garante que os problemas não surjam, alertando que a reação a um momento difícil será o verdadeiro teste ao seu caráter. O canadiano considerou ainda que Russell precisa de recuperar a confiança em si próprio, apontando o equilíbrio psicológico de ambos os pilotos como fator determinante na luta pelo título.

“Ele precisa de manter a cabeça fria, de não começar a acreditar demasiado no seu próprio hype. Isso é uma coisa muito perigosa de fazer. Quando pensas que és intocável, é aí que os erros acontecem, e tens um abandono, como o [Russell] hoje, ou tens um acidente, perdes 25 pontos, a diferença muda muito, e de repente começas a duvidar de ti próprio.

Esse é o grande risco. Agora mesmo, está a conduzir no limite em cada volta, e ao ponto em que pensas: ‘Wow, está a manter o carro na pista’, as coisas correm bem. Não será sempre assim. Por isso, como vai reagir quando uma coisa correr mal? Essa será a questão-chave. Mas agora mesmo, é mais rápido do que o George. Tem-no controlado. O que é importante para a equipa é que o George acorde um pouco e comece a acreditar em si próprio novamente.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA