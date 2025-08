F1, Jacques Villeneuve: “Já não há pilotos excecionais. Por isso, Verstappen destaca-se”

Jacques Villeneuve criticou duramente Yuki Tsunoda após o Grande Prémio da Hungria, rotulando-o de provavelmente o pior companheiro de equipa que Max Verstappen já teve. Os comentários de Villeneuve surgiram após um fraco desempenho da Red Bull, com Verstappen a terminar apenas em nono lugar. Ele sugeriu que Verstappen se destaca não apenas pelo seu talento, mas porque os seus companheiros de equipa, incluindo Tsunoda, têm estado abaixo da média.

Villeneuve rejeitou as alegações de que o carro é demasiado adaptado a Verstappen, argumentando que Max simplesmente fornece um melhor contributo para o desenvolvimento. Ele também observou que o grid da F1 atual carece de pilotos verdadeiramente excecionais, tornando o domínio de Verstappen ainda mais evidente.

Ele propôs emparelhar Verstappen com talentos comprovados como Leclerc, Alonso ou Norris para avaliar adequadamente o seu nível, ao mesmo tempo que afirmou que Tsunoda, apesar dos anos de experiência, não tem correspondido às expectativas e agora está visivelmente com dificuldades a lidar com a pressão.

“A Red Bull não está lá para dificultar a vida do segundo piloto. A questão é não haver muitos como o Max. Se olharmos para o passado, havia mais do que um ao seu nível no paddock. E depois havia alguns bons pilotos. E também alguns medianos.”

“Agora há muitos pilotos bons, em vez de somente alguns”, considera Villeneuve. “Já não há pilotos excecionais. Por isso, o Max destaca-se mesmo. É difícil colocar alguém ao lado dele. Porque se todos os pilotos que lutam entre si são apenas bons, todos parecerão ótimos.

Seria bom ver um Leclerc ao lado do Max para ver o quão bom ele realmente é. Ou seria bom colocar Alonso agora ao lado de Max. Seria bom colocar Norris ao lado de Max, para que pudéssemos realmente ver se Norris é excecional ou se é somente muito bom? Isso ajudaria a quantificar as coisas. Sabemos que Max é excecional, mas os pilotos ao seu lado não têm sido bons o suficiente e não adianta dizer: ‘Pobres deles’. Não, eles não são bons o suficiente.”.

“E foi isso que aconteceu com Tsunoda. Ele já tem quatro ou cinco anos de experiência. Ele deu o seu melhor e, claramente, não foi bom o suficiente. Ele foi colocado lá e não conseguiu. É simples e não dá para sentir pena dele. Ele teve a oportunidade de estar na equipa principal e não conseguiu. Ele foi promovido para a liga principal e dá para ver a frustração. E isso faz com que ele pilote ainda pior, porque sabe que não é rápido o suficiente no momento”, insistiu Villeneuve.

Com Verstappen a marcar 187 dos 194 pontos da Red Bull nesta temporada e Tsunoda a conseguir apenas 10, a equipa caiu para o quarto lugar na classificação dos construtores. O japonês é agora dono da pior série de um piloto Red Bull (excluíndo desistências), ficando fora dos pontos desde o GP do Mónaco.

Photo: Philippe Nanchino /MPSA