F1, Jacques Villeneuve: “Foi dada uma penalização pela consequência e não pelo ato” | AutoSport

Jacques Villeneuve comentou o incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Itália. Para o canadiano, a penalização foi exagerada.

Segundo Villeneuve , os comissários penalizaram Verstappen pelo aparato do incidente e não pela sua ação em si. Para o campeão de 1997, tratou-se de um incidente normal em F1:

“‘Não devia ter havido penalização, porque em Monza foram os dois. O Max foi agressivo. Ele podia ter cortado a chicane, mas depois teria tido de abdicar do lugar. Lewis poderia ter dado dez centímetros mais de espaço, mas ele queria ficar na frente. Portanto, o que está em causa são as intenções. Não se pode punir alguém e pensar que foi intencional, enquanto o contacto aconteceu metros antes do momento”.

“Deram-lhe uma penalização porque o Red Bull acabou em cima da cabeça de Hamilton. Assim, recebe uma penalização pelas consequências, e não pelas ações, enquanto eles dizem sempre que as consequências não devem contar. Verstappen é sempre muito agressivo, mas com Hamilton, ele é ainda mais agressivo. Depois, quando se colocam aqueles dois juntos numa curva, eles começam a exagerar. Mas estes momentos fazem parte da Fórmula 1. Se começarmos a dar penalizações por isto, então eles nunca mais vão correr porque não se atrevem a ultrapassar”.