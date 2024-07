F1: Jacques Villeneuve elogia Carlos Sainz, mas deixa aviso

Jacques Villeneuve elogiou Carlos Sainz, mas deixou o alerta de que esperar pela oportunidade certa pode custar caro, apesar de reconhecer o seu impacto positivo em equipas como a McLaren e a Ferrari.

Com a entrada de Lewis Hamilton para a Ferrari e a manutenção de Charles Leclerc, Sainz precisa de uma nova equipa para 2025, mas as opções são limitadas com equipas de topo como a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari.

A Mercedes poderia ter sido uma opção para substituir Hamilton, mas o diretor da equipa, Toto Wolff, tende para Kimi Antonelli, possivelmente devido ao ego, de acordo com Villeneuve. Enquanto Sainz parecia pronto para se juntar à Williams, o negócio fracassou, possivelmente devido ao envolvimento de Flavio Briatore na Alpine.

Villeneuve adverte que adiar decisões pode frustrar as equipas e prejudicar as perspetivas de Sainz, pois pode parecer que não são a sua primeira escolha. Apesar disso, Villeneuve elogia a ética de trabalho de Sainz, a sua capacidade de melhorar as equipas e o seu comportamento calmo sob pressão. Atualmente, Sainz tem o interesse da Mercedes, Williams, Sauber (Audi) e Alpine, mas o seu futuro permanece incerto.

“Ele ainda deve estar à espera da Mercedes, que Antonelli não seja suficientemente bom para que o lugar esteja disponível durante alguns anos. Mas, ao jogar o jogo da espera, pode descobrir que é o último a ficar de pé e o último a ficar de pé não é positivo”, avisou o canadiano. “A dada altura, é provável que irrite as outras equipas que lhe fizeram propostas fantásticas. Sainz parecia certo de que iria para a Williams, mas então algo aconteceu. Acabamos por assinar muito tarde e tornamos óbvio para essa equipa que ela era apenas a nossa terceira opção. Isso também não é a melhor coisa a fazer”.

“O Carlos tem uma grande ética de trabalho e a forma como trabalha com os engenheiros, o seu feedback é ótimo e compensa. Tem muito valor. Ele é rápido e competitivo e parece reagir bem sob pressão. Quando foi dispensado pela Ferrari, não reagiu mal. Isso faz muita diferença. As equipas gostam disso. Ele seria ótimo para a Williams, que precisa de dois pilotos assim. Eles estão a subir”.