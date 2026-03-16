F1, Jacques Villeneuve: “É um tipo de corrida diferente, mas é divertido”

Jacques Villeneuve considera que as novas regras da Fórmula 1 introduzidas em 2026 estão a proporcionar corridas interessantes, embora admita que, enquanto piloto da sua geração, provavelmente não teria apreciado este tipo de competição.

Após as duas primeiras rondas da temporada, o novo regulamento continua a dividir opiniões entre pilotos, equipas e adeptos. As alterações incluem uma divisão quase equilibrada entre potência do motor de combustão e energia elétrica, além da introdução de aerodinâmica ativa e carros mais pequenos e leves.

Para o campeão de 1997, apesar das diferenças em relação à Fórmula 1 do passado, o espetáculo em pista tem sido positivo.

“É um tipo de corrida diferente, mas é divertido. O que é que se quer? Um bom espetáculo. E neste momento estamos a ter isso”, afirmou Villeneuve à Sky Sports Alemanha após o Grande Prémio da China. “Se perguntassem a um piloto puro, como éramos nós quando corríamos, acho que tanto eu como o Ralf Schumacher teríamos odiado isto. Nós entrámos no automobilismo numa época em que era tudo muito duro e agressivo, e isto é diferente. Exige um conjunto de competências diferente.”

Villeneuve considera, no entanto, que a qualidade dos pilotos continua a fazer a diferença.

“Mesmo assim, continuamos a ver os melhores pilotos na frente. Neste momento tem sido divertido porque é algo novo e ainda não sabemos bem o que esperar. Se tivermos dez corridas exatamente iguais, a certa altura isso pode tornar-se repetitivo. A diferença quando os pilotos utilizam ou não a energia elétrica é enorme. Por agora é interessante, vamos ver como evolui.”

Foto: MPSA