F1: Jacques Villeneuve do lado de Max Verstappen | AutoSport

Jacques Villeneuve é da opinião que Max Verstappen e a Red Bull merecem liderar o campeonato. Segundo o antigo campeão do Mundo, Verstappen errou menos que Lewis Hamilton, assim como a Red Bull e como tal, o seu lugar na liderança é justo.

“Merecem-no, porque se olharmos para ele, os únicos erros que Max cometeu este ano foi sair largo no Bahrein, terminar em segundo em vez de primeiro, e sair largo em Portugal e perder um ponto por não conseguir [volta mais rápida]. Só isso. “

“Se olharmos para Lewis: Imola, teve sorte, não devia ter estado nos pontos, devia ter estado mais atrás. Mas ele recupera, acaba em segundo lugar, porque há uma bandeira vermelha no momento certo. Mas cometeu um enorme erro. No fim de semana passado, isso foi um grande erro. Apesar de qual e o que quer que seja, é um enorme erro. E no Mónaco, não estava nele, estava também muito atrás do seu colega de equipa“, afirmou Villeneuve.