F1, Jacques Villeneuve: “Dividam-se os sete milhões por todas as equipas” | AutoSport

Jacques Villeneuve sugeriu uma solução para o caso do Limite Orçamental da Red Bull. Para o piloto canadiano, o valor da multa da Red Bull deveria ser dividido entre as equipas restantes, que assim poderiam ter algum benefício.

Villeneuve é conhecido por ter opiniões por vezes muito particulares, mas no caso do limite orçamental da Red Bull propôs uma solução que poderia ser vista com bons olhos por parte das equipas de F1. O campeão do mundo referiu também que a penalização à Red Bull não foi clara, tal como não ficou claro o que se pode ou não fazer, pelo que avaliar se a punição é justa ou não, torna-se complicado:

“A sentença e a pena para a Red Bull ainda não deixaram claro o que é e o que não é permitido e que punição se receberá por isso. E depois houve também o problema fiscal, caso contrário o orçamento a mais teria sido inferior a um milhão. Assim, tenho dificuldade em dizer se a punição é suficientemente severa”, escreveu o canadiano na sua coluna no formule1.nl.

“Em todo o caso, não é batota”, disse ele. “Mentir sobre o controlo da tração é batota. Se terá feito alguma diferença no resultado deste ano, duvido. A Red Bull é tão forte que teria ganho de qualquer forma. O que eu tenho problemas é que a FIA vai receber agora 7 milhões de dólares. Portanto, não tem praticamente qualquer efeito para a Red Bull e as outras equipas não recebem um cêntimo. A diminuição de dez por cento do tempo no túnel de vento prejudica e vai atrasá-los. Mas não dá aos outros um tempo de volta, parte da multa ajudaria. Basta dividir isso entre as equipas”, sugeriu o campeão de F1 de 1997.