F1: Jacques Villeneuve discorda da afirmação de Jeremy Clarkson sobre Max Verstappen

O Campeão do Mundo de F1 de 1997, Jacques Villeneuve, discordou da afirmação de Jeremy Clarkson de que Max Verstappen pode ser o melhor piloto de F1 de todos os tempos.

Villeneuve argumentou que comparar pilotos de diferentes épocas, como Verstappen com lendas como Juan Manuel Fangio, é incorreto devido à natureza mutável do desporto. Embora reconheça o sucesso de Verstappen, incluindo as suas fortes épocas e o seu recente regresso, Villeneuve sublinhou que cada era é única e não pode ser diretamente comparada.

“Como é que o Jeremy Clarkson pode dizer que o Max Verstappen é o melhor de todos os tempos?” Villeneuve disse em conversa com a Grosvenor Sport. “Ele teve uma grande temporada quando derrotou Lewis [Hamilton] pelo seu primeiro campeonato. Depois, teve campeonatos fáceis, da mesma forma que Lewis teve campeonatos fáceis. E este ano tem estado a lutar pelo título. Por isso, este ano tem sido um ano fantástico. Não se pode comparar a era de Fangio com a atual. São épocas diferentes. Por isso, não se pode dizer que algum deles é o melhor de todos os tempos. O desporto mudou demasiado.

Max Verstappen definitivamente tem o que é preciso para igualar os títulos de Schumacher”, declarou Villeneuve. “Max ainda tem fome e é competitivo e procura sempre a vitória. Ele não se deixa abater. Com a situação certa, ele sempre estará lá para ganhar um campeonato. Da mesma forma que Alonso poderia ter tido sete campeonatos. Vejam quantas vezes ele esteve perto com a Ferrari. O Schumacher, por exemplo, podia ter ganho três em vez de sete. Mas podia ter ganho ainda mais. Por vezes, as coisas estão próximas e há alguns pilotos que não têm o número de campeonatos que provavelmente mereciam com o seu talento. O Max ganhou todos os campeonatos que podia ter ganho. Até agora não perdeu nenhum”.