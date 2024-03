F1: Jacques Villeneuve considera ida de Hamilton para a Ferrari “uma grande notícia” | AutoSport

Sobre o novo capítulo na carreira do heptacampeão do Mundo de F1, Villeneuve espera “ter de volta o Lewis dos seus dias de sucesso”. Salientou ainda que a Ferrari poderá dar a Hamilton um novo incentivo, especialmente devido à sua forma atual, que o canadiano acredita não estar no mais alto nível. “É difícil para um piloto quando ganhou por em anos, e ganhou facilmente em alguns anos, especialmente quando teve [Valtteri] Bottas como companheiro de equipa. […] Ficou muito à vontade com o Bottas e teve uma pequena chamada à realidade em 2022, quando o George [Russell] entrou [na Mercedes]”.

Em declarações à publicação GPFans, o antigo piloto e campeão do Mundo de 1997, disse que a mudança de equipa de Hamilton foi “uma das melhores notícias que tivemos em muito, muito tempo. Quer se seja fã do Lewis ou não, é uma grande notícia. É uma notícia fantástica para a F1, para a Ferrari e para o Lewis. É bom para toda a gente”.

Jacques Villeneuve analisou o impacto da mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari no final da temporada atual, acreditando que pode ser uma nova motivação para o sete vezes campeão do mundo e que se tratou de uma boa notícia para a Fórmula 1

