F1, Jacques Villeneuve: “Carlos Sainz não está ao nível de Charles Leclerc” | AutoSport

Os erros e os azares sucedem-se para Carlos Sainz. Com uma época 2022 abaixo do esperado, o espanhol tem-se deparado com dificuldades de adaptação ao novo carro e tem cometido vários erros. Jacques Villeneuve considera que o espanhol não tem o nível do seu colega de equipa, Charles Leclerc:

“Ele não está claramente ao nível de Leclerc, pelo que tem de estar sempre no limite para se manter à altura. Isso não deveria acontecer num carro que pode ganhar corridas e o campeonato. Quando ele acaba atrás de um Mercedes e fora do pódio não é um bom.”, disse o canadiano.