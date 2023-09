F1, Jacques Villeneuve: “Carlos Sainz é o melhor piloto da Ferrari neste momento” | AutoSport

Carlos Sainz tem-se destacado nas últimas corridas e Jacques Villeneuve defende que o espanhol é o piloto da Ferrari em melhor forma nesta fase.

Villeneuve acredita que Charles Leclerc pode e deve fazer mais, mas olha para as últimas prestações do monegasco como um sinal de frustração. O ex-piloto canadiano defende que é preciso consistência e força mental para ter algum sucesso na Ferrari nesta fase e que Leclerc não está a ter esses argumentos:

“É o caos”, disse ele sobre a Ferrari. “O carro é difícil de pilotar e, neste momento, Charles Leclerc não está a conduzir com confiança e está a cometer demasiados erros. Isso não está a ajudar a equipa a avançar. Mas Carlos Sainz é o melhor piloto da Ferrari neste momento. Portanto, não há a força motriz que vem dos pilotos da mesma forma que Max [Verstappen] está a fazer, que [Fernando] Alonso está a fazer, que Lewis [Hamilton] está a fazer. Os pilotos precisam de pressionar a equipa e, neste momento, os pilotos da Ferrari não o estão a fazer. Do jeito que a Ferrari está agora, você precisa de um piloto que seja consistente e trabalhe lenta, mas gradualmente, sem ficar frustrado”, disse ele.

“Charles assinou o seu grande contrato na Ferrari para ser Campeão do Mundo”, disse. “Agora, ele vê que isso provavelmente não vai acontecer, devido à forma como a equipa evoluiu e o carro está a andar, e essa frustração está a transparecer na sua condução. Portanto, ele não está a conduzir tão bem como no passado. Ele é melhor do que o que está a fazer agora”.