F1: Jacques Villeneuve acha que Niels Wittich foi despedido devido ao sucedido no Brasil

Segundo o campeão de F1 de 1997, Jacques Villeneuve, a saída do ex-diretor de corrida da F1, Niels Wittich deu-.se devido aos acontecimentos do Grande Prémio do Brasil. Segundo o canadiano, foram algumas das decisões tomadas durante esse fim de semana de São Paulo, que terão estado na base da saída de Niels Wittich.

A primeira, o Safety Car Virtual da corrida Sprint, com a McLaren a ter ainda tempo para trocar a posição dos seus dois pilotos, passando Lando Norris para a frente, e houve gente a dizer que a Direção de Corrida beneficiou a McLaren com o atraso do VSC, depois a demora da bandeira vermelha na qualificação após o acidente de Lance Stroll, com alguns pilotos a conseguir terminar as suas voltas e a colocarem-se fora da zona de eliminação o que não sucedeu com Max Verstappen. Pelos vistos a Direção de Corrida esperou que quem estava a meio de uma volta rápida a terminasse, e Max Verstappen foi um dos que perdeu com isso, porque foi o primeiro ou segundo a passar depois do incidente de Lance Stroll pelo que a sua volta foi obviamente interrompida.

Na altura, Christian Horner, disse que a bandeira vermelha devido ter sido imediata: “É extremamente frustrante. Numa sessão como esta há obviamente muita coisa a acontecer. Não percebemos porque é que demorou tanto tempo a aparecer [a bandeira vermelha]. Foi obviamente um grande acidente, numa das curvas mais perigosas do circuito, e foram precisos 40 segundos para acionar a bandeira vermelha. É o segundo dia consecutivo em que tivemos chamadas muito tardias, quer tenha sido a VSC ontem, ou a bandeira vermelha hoje.”

Na altura, escrevemos que percebíamos onde Horner queria chegar com as críticas, e acrescentámos: “não sabemos se vai ser respondida…”. Pelos vistos foi mesmo.

À Grosvenor Sport, Villeneuve disse que “é surpreendente ter uma mudança destas a três corridas do fim. Ele era um elemento fixo, bastante rigoroso e direto. Aconteceu alguma coisa que não estamos a par.”

Como se sabe, o português Rui Marques vai assumir as funções de diretor de corrida nas últimas três corridas da época.