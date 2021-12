F1, Jacques Villeneuve: A sorte da Mercedes e o nível sempre alto de Max Verstappen | AutoSport

Jacques Villeneuve foi Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1997 duma forma que ninguém gostaria que sucedesse este fim de semana. Há 24 anos, o canadiano precisava de ficar à frente de Michael Schumacher, e assim que o apanhou distraído, tentou a sua sorte. O resto é história. Agora, fala sobre o que tem visto esta época: “O Max tem estado sempre no ponto mais alto da sua forma, enquanto o Lewis pareceu-me por vezes, cansado, e a Mercedes teve a sorte de não ter pago um preço muito alto pelos erros, cometeu vários este ano, em Baku, quando saiu em frente, em Imola quando saiu de pista, a baixa velocidade sem bater em nada. Eu não sei até quando o Max se conseguirá manter a este nível, é muito raro ver um piloto produzir assim da 1ª à 22ª corrida, e quando está menos bem, está somente a um ou dois décimos do ritmo, e continua sem cometer erros. Em determinado ponto a adrenalina não o vai ‘carregar’…”, disse Villeneuve, surpreendido pelo facto de Verstappen estar a ser tão regular este ano…