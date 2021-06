F1, JACQUES LAFFITE: “pensei que o meu talento seria suficiente” | AutoSport

Jacques Laffite foi um piloto de F1 com um percurso invulgar. Foi um dos primeiros pilotos a aventurar-se na recém equipa de Frank Williams, tendo pilotado ainda pela Iso-Malboro em 1974 e no ano seguinte, já com a designação Williams, chegou ao segundo posto no Nürbürgring-Nordschleife.

No ano seguinte, em 1976, tornou-se piloto da Ligier, numa aventura totalmente francesa na F1. Nas suas 21 épocas na F1, Laffite conseguiu 6 vitórias, 7 pole positions, 7 voltas mais rápidas e 32 pódios. Fora da F1, passou pelas 24h de Le Mans, DTM, WTCC e F2.

Laffite, agora com 77 anos, foi o convidado do último episódio do podcast da F1, Beyond The Grid, onde abordou a sua carreira, afirmando que abordou mal a sua carreira, apostando pouco no trabalho.

“Certamente era talentoso; pensei que o meu talento seria suficiente. Mas não era suficiente. E agora estou a pensar: ‘por que não trabalhei mais?’. Eu era estúpido. Porque não… fiquei lá mais duas horas a trabalhar? Porque eu era um rapazinho e trabalhava muito lentamente. Agora como sou velho penso, tenho tempo para pensar, porque jogo menos golfe, menos ténis, faço menos ciclismo, menos esqui e tudo o resto. Fui um pouco estúpido, mas talvez por causa disso, também fui rápido. É difícil queixar-me disso”

Podem ouvir o podcast, aqui.