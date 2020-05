F1, Jackie Stewart: “Os pilotos tomam mais liberdades do que antigamente”

O antigo piloto da Fórmula 1, Jackie Stewart, afirmou que os pilotos de hoje conseguem ser mais imprudentes do que se conseguia ser na época em que o escocês corria. Uma das grandes razões, segundo Stewart, é a evolução da segurança, da qual Stewart foi um grande impulsionador a partir dos anos 70.

Stewart esteve presente no podcast F1 Nation, afirmando que: “Agora existem mais acidentes nas primeiras curvas do que na minha altura. Os pilotos agora tomam mais liberdades do que antes. Os riscos que tomam também são baseados na segurança de hoje em dia. Antigamente não se via isso, mas também os carros eram mais frágeis e os cockpits eram menos robustos”.

Para Stewart, um exemplo disto foi o incidente no Grande Prémio de Espanha de 2016, entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, quando batalhavam pela liderança – VEJA AQUI.

“Acho que o pior exemplo é a batalha entre o Lewis e o Nico Rosberg em Espanha, quando colidem um com o outro, e parte desse acidente acontece na relva e eles ainda estão a tentar lutar. Essa liberdade não existia antigamente. Se alguém se ‘portasse mal’, a GPDA (Grand Prix Drivers Association) dava um reprimenda, na frente de todos, na corrida seguinte.”