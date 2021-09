F1, Jackie Stewart: “Max Verstsappen está a demorar a amadurecer” | AutoSport

Jackie Stewart não gostou da atitude de Max Verstappen depois do incidente com Lewis Hamilton e considera que o piloto da Red Bull se envolve em demasiados acidentes.

O tricampeão do mundo chegou mesmo a dizer que Verstappen está a demorar mais do que o esperado a amadurecer, uma acusação forte por parte Stewart:

“Verstappen está a demorar mais tempo do que o esperado a amadurecer. Nem sequer ir ver o Hamilton depois de um acidente grave, quando se acabou de passar por cima do tipo, é algo que não compreendo bem. Especialmente quando ele ainda está no seu carro e lá permaneceu por muito tempo. O Max tem muito a aprender. Mas a quem vai ele dar ouvidos?”, disse Stewart ao Sportsmail.

“Ele é muito, muito bom. É provavelmente o piloto mais rápido da grelha agora, mas para ser um verdadeiro campeão não se pode estar sempre a envolver em acidentes. Se eu fosse o chefe da equipa dele, dizia-lhe: “Por amor de Deus, não o voltes a fazer”. Só porque estás a liderar o campeonato mundial, isso não significa que sejas à prova de bala”, conclui Stewart.