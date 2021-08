F1: Jackie Stewart acha que os pilotos estão a arriscar demasiado | AutoSport

O antigo piloto e tricampeão de F1, Jackie Stewart é da opinião que os pilotos estão a arriscar muito, principalmente no caso de Lewis Hamilton e Max Verstappen. Stewart, um dos que mais trabalhou em prol da segurança na disciplina, afirmou ao talkSPORT Breakfast, que os pilotos estão a exceder-se porque as penalizações são leves.

“O incidente de Lewis com Verstappen foi muito perturbador para mim. Francamente, se isso tivesse acontecido no meu tempo e muito depois dos meus dias de piloto, Verstappen teria morrido. A pista tornou-se tão segura, as áreas de escapatória tão grandes, e as estruturas onde ele [Verstappen] finalmente parou e mesmo assim as forças G foram enormes. Penso que este foi um grande exemplo do que Silverstone fez para tornar a pista mais segura. Contudo, os pilotos estão hoje a tomar mais liberdades do que antes, porque as penalizações não são tão grandes… agora é tão seguro que penso que os pilotos estão a correr demasiados riscos. As primeiras voltas em Silverstone foram um bom exemplo disso, porque penso que ambos os pilotos estavam a exceder-se, particularmente quando é apenas o início da corrida. Temos de voltar a pensar neste problema e, infelizmente, às vezes é preciso um grande acontecimento ou mesmo [perder] uma vida para que se perceba o problema”.

Sobre a corrida da Hungria, Stewart explicou que foi uma corrida totalmente diferente daquilo que é normal, mas que ficou contente com a vitória da Alpine.

“Foi uma corrida muito invulgar, dificilmente representativa do que teria sido o caso em circunstâncias normais. “Foi ótimo assistir à vitória da Renault [Alpine] que já era esperada há muito tempo. Penso que Lewis foi um rapaz muito sortudo por terminar em segundo lugar naquelas circunstâncias, mas a Mercedes faz um bom trabalho e ele conduz extremamente bem. A equipa da Aston Martin deve estar a sofrer por ter ficado em segundo e no pódio, para depois ser desclassificado”.