F1: Jack e Mick Doohan vão estar juntos em pista em Albert Park | AutoSport

O piloto de reserva da Alpine, Jack Doohan, vai juntar-se ao seu pai em pista pela primeira vez em Albert Park, durante o fim de semana do Grande Prémio da Austrália, para celebrar o 30º aniversário do primeiro de cinco títulos do Campeonato do Mundo de Motociclismo de 500cc de Mick Doohan.

Enquanto Jack Doohan conduzirá o Benetton B200 de 2000, concebido e fabricado na atual sede de Fórmula 1 da Alpine em Enstone, o antigo campeão do motociclismo conduzirá uma Honda RCV213.

Este evento pretende assinalar os 30 anos do triunfo de Mick Doohan em 1994 na classe rainha das 500cc, o primeiro de cinco títulos consecutivos do campeonato do mundo numa era de domínio do australiano.

O Benetton V10 que Jack Doohan conduzirá em Albert Park foi o carro da equipa baseada em Enstone na temporada de Fórmula 1 de 2000 com os pilotos Alex Wurz e Giancarlo Fisichella aos comandos deste monolugar.

Para o piloto de reserva da Alpine, este será um momento entusiasmante, “por estar em pista com o meu pai em Albert Park durante o fim de semana do Grande Prémio da Austrália. Na verdade, é a primeira vez que partilhamos uma pista juntos, eu num carro e ele numa moto, por isso será um momento incrivelmente especial”. Jack Doohan acrescentou que será “uma grande oportunidade para celebrar o seu sucesso em frente aos fãs australianos. E, para mim, é uma oportunidade única de conduzir um carro de Fórmula 1 numa pista tão emblemática. Espero que no próximo ano seja a sério! É esse o meu objetivo e estou a trabalhar arduamente para alcançar o meu derradeiro sonho”.

Já Mick Doohan, quis agradecer à Australian Grand Prix Corporation e à Fórmula 1 “por esta fantástica oportunidade”. O antigo piloto de MotoGP explicou que “sempre que posso saltar para uma mota neste tipo de eventos, é sempre um verdadeiro prazer. Faz 30 anos desde o meu primeiro título mundial em 1994. O tempo passa tão depressa, e agora vou estar em pista com o meu filho, o que será um momento verdadeiramente especial para ambos. Continuo a apoiar o Jack e a apoiar os seus esforços na carreira, trabalhando para atingir o objetivo de correr na Fórmula 1. Estamos ambos muito entusiasmados por dar um espetáculo perante os fãs em Melbourne durante o fim de semana do Grande Prémio em Albert Park”.