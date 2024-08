F1, Jack Doohan: “Um momento emocionante, um dia de orgulho para a minha família”

Oakes acredita que “juntamente com o Pierre [Gasly], temos uma dupla de pilotos bem equilibrada, com uma boa combinação de energia jovem, experiência e velocidade pura.”

O responsável recorda ainda que o australiano “será o primeiro piloto a passar da Alpine Academy para um lugar de piloto na equipa, o que é excecionalmente agradável para a equipa e para o seu percurso de jovem piloto. Pessoalmente, já trabalhei com o Jack em 2019 e tenho plena consciência do seu talento e potencial em bruto. Trabalha muito nos bastidores e o seu empenho é muito valorizado por toda a equipa.”

Doohan admite que “é excecionalmente satisfatório ser o primeiro graduado da Alpine Academy a ocupar um lugar de corrida na equipa e estou extremamente grato a todos os que me apoiaram ao longo do caminho para tornar isto uma realidade”, acrescentando que “é um momento emocionante, um dia de orgulho para a minha família, e estou ansioso por absorver tudo isto e trabalhar arduamente nos bastidores.”

