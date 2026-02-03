F1: Jack Doohan será piloto de reserva da Haas

O antigo piloto da Alpine, Jack Doohan, foi anunciado oficialmente como piloto de reserva da Haas para a temporada de Fórmula 1 de 2026, após a sua saída da equipa francesa no mês passado.

Depois de apenas seis corridas na categoria máxima e de ter perdido espaço na Alpine, o australiano procurou novas oportunidades para relançar a carreira. Uma eventual passagem pela Super Formula esteve em equação, mas apesar de ter participado nos testes de rookies em janeiro (com três saídas de pista em três dias, na mesma curva), Doohan não conseguiu garantir financiamento para um lugar na Kondo Racing.

À entrada para os testes de pré-época no Bahrein, a Haas confirmou que Doohan integrará o grupo de pilotos de reserva, ao lado de Ryo Hirakawa, mantendo assim ligação direta ao paddock.

O diretor de equipa Ayao Komatsu destacou a experiência prévia de Doohan como piloto de reserva e elogiou a sua dedicação e talento, sublinhando que o australiano poderá dar contributos relevantes para o desenvolvimento da equipa ao longo da época.

Welcoming Jack to the family 👋 We're excited to announce the signing of Australian Jack Doohan as our Official Reserve Driver for the 2026 season 🙌 The team will now hold two drivers in the reserve role with Jack joining Ryō Hirakawa in duties.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/CtO90MHCny — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026

Jack Doohan, em comunicado da Haas:

“Estou entusiasmado por juntar-me à TGR Haas F1 Team. É o lugar ideal para continuar a minha carreira na Fórmula 1. Gostaria de agradecer à equipa por me dar a oportunidade de crescer e enfrentar connosco o grande desafio de 2026. Estou ansioso por começar a trabalhar com a equipa e colaborar numa época de sucesso.”

Ayao Komatsu:

“Estou pessoalmente muito entusiasmado por ter o Jack connosco, tendo em conta a força do seu currículo e a experiência como piloto de reserva na Fórmula 1. O nível de dedicação necessário para se manter preparado para correr é enorme, sobretudo para alguém que continua claramente com vontade de competir a este nível. Estamos ansiosos por recebê-lo e beneficiar do seu contributo.”