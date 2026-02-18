F1, Jack Doohan: “Gostei muito, mas o ambiente foi complicado”

Jack Doohan reconheceu que os últimos meses na Alpine foram difíceis, mas acredita que a experiência poderá ajudá-lo a regressar no futuro a um lugar titular na Fórmula 1.

O australiano estreou-se no final de 2024 e iniciou a época seguinte como titular, porém foi substituído após apenas seis Grandes Prémios e passou novamente a piloto de reserva, acabando por sair da equipa no final do ano. Agora integra a Haas como reserva, onde procura recomeçar e manter ligação ao paddock.

Sem competir há vários meses, Doohan pretende voltar às corridas ainda esta temporada. Testou recentemente um LMP2 e admite participar no European Le Mans Series e até nas 24 Horas de Le Mans, conciliando essa atividade com o trabalho na estrutura norte-americana.

O piloto considera que o período conturbado serviu para ganhar maturidade competitiva e criar bases mais sólidas para uma eventual nova oportunidade na Fórmula 1.

“Seis corridas na Fórmula 1 são sempre especiais. Gostei muito, mas o ambiente foi complicado e o que se seguiu também não foi ideal”, afirmou Jack Doohan à RacingNews365. “Aprendi imenso e espero aplicar tudo quando regressar à Fórmula 1. As corridas continuam a ser prioridade absoluta e ainda vou competir este ano. Vamos escolher o programa que melhor se ajustar enquanto passo o máximo de tempo possível com a Haas”, concluiu Doohan.