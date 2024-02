F1: Jack Doohan focado em garantir uma vaga na Alpine | AutoSport

Jack Doohan será o piloto de reserva da Alpine para a temporada de 2024, ao mesmo tempo que tem um programa agendado para este ano de 10 dias em pista para rodar monolugares antigos de Fórmula 1. Assim sendo, o australiano quer garantir um lugar na grelha do mundial com a Alpine, acreditando que na equipa francesa está o seu futuro nesta disciplina.

O piloto australiano tinha colocado a possibilidade, ainda em 2023, de poder competir no programa da Alpine na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), sempre concentrado em ingressar na F1. No entanto, a decisão passou por ficar apenas com o papel de piloto de reserva. “Foi discutido isso”, admitiu Doohan ao SpeedWeek. “Mas rapidamente chegamos à conclusão de que era mais sensato concentrarmo-nos na Fórmula 1”.

Em relação ao que pode acontecer nos próximos anos, o jovem sublinhou estar “ligado à Alpine por um contrato plurianual. Vejo o meu futuro aqui”. E em 2024, espera ter muita experiência com monolugares de Fórmula 1. “Para além dos pilotos [Pierre Gasly e Esteban Ocon], serei a pessoa com mais quilómetros num carro de Fórmula 1 em 2024. E não estamos a falar de distâncias curtas. Estamos a falar de distâncias de corrida em todas as condições e isso faz de mim uma alternativa atraente para as equipas de F1”.

Por isso, é normal que o seu objetivo seja trabalhar este ano para “ser um dos 20 pilotos da grelha na próxima época. Quero mostrar ao Bruno [Famin] que não há forma de me ignorar se o Pierre ou o Esteban deixarem a equipa”.

O australiano recordou que na “sessão de treinos em Abu Dhabi [no final de 2023] fui apenas meio décimo mais lento do que o Pierre”.