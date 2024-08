F1: Jack Doohan confirmado como piloto da Alpine

Foi hoje confirmado que Jack Doohan será o companheiro de equipa de Pierre Gasly na Alpine na próxima temporada.

A Alpine anunciou a promoção do atual piloto de reserva Jack Doohan ao lugar a tempo inteiro para a temporada de 2025, fechando a porta da equipa francesa a pilotos como Valtteri Bottas, Zhou Guanyu ou Kevin Magnussen, que ficam, desta forma, com a vida mais complicada para se manterem na Fórmula 1.

Doohan juntar-se-á a Pierre Gasly, já contratado e anunciado, para formar a dupla de pilotos da equipa para a próxima época, tornando-se o primeiro candidato da Alpine Academy a graduar-se para um lugar na equipa.

O australiano de 21 anos – filho do lendário pentacampeão mundial de motociclismo de 500cc, Mick Doohan – tem sido o piloto de reserva da equipa nos últimos dois anos, depois de uma carreira júnior de sucesso em corridas internacionais de monolugares.

Jack terminou em segundo lugar no Campeonato de Fórmula 3 da FIA de 2021 e em terceiro lugar no Campeonato de Fórmula 2 da FIA de 2023, antes de se tornar piloto de reserva a tempo inteiro em 2024, onde contribui com o seu trabalho no simulador.

Jack Doohan tornou-se o primeiro piloto na história da Fórmula 2 a conquistar a pole position, a vitória na corrida, a volta mais rápida e liderar todas as voltas de uma corrida principal na Hungria em 2023. Alcançou seis vitórias na categoria, além de cinco pole positions e mais cinco subidas ao pódio durante duas temporadas de competição.

Continuará a desempenhar o papel de piloto de reserva durante o resto da época de 2024, participando em eventos regulares com o carro de Fórmula 1 A522 – no programa de testes permitido com monolugares de outros anos – bem como em tarefas no simulador da equipa em fins de semana de corrida selecionados.

Com esta confirmação, passam a dois os pilotos estreantes que estarão a competir na próxima temporada, com Jack Doohan a juntar-se a Oliver Bearman.