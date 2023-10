F1: Jack Doohan conduz Alpine no México e em Abu Dhabi | AutoSport

A Alpine confirmou que o piloto de reserva e membro da Alpine Academy, Jack Doohan, vai estar aos comandos do A523 nos treinos livres 1 do Grande Prémio do México, no próximo fim de semana, e no Grande Prémio de Abu Dhabi, no final da temporada.

Como parte das duas sessões obrigatórias de treinos para estreantes da equipa, Doohan conduzirá o A523 de Pierre Gasly no treino livre 1 da próxima sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodrigues e depois, em novembro, irá pilotar o carro de Esteban Ocon no final da época de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina. São os mesmos circuitos onde o australiano já tinha participado nas sessões de treinos livres em 2022. Como membro da Alpine Academy, Jack Doohan tem testado regularmente o A521 ao longo do seu programa como piloto de reserva esta época, juntamente com tarefas de apoio à equipa no simulador de Enstone durante os fins-de-semana de corrida.

Atualmente a competir no Campeonato de Fórmula 2 da FIA de 2023, Doohan conquistou vitórias consecutivas na Hungria e na Bélgica, bem como mais duas presenças no pódio e uma pole position, ocupando o quarto lugar no Campeonato de Pilotos. De olho na última ronda em Abu Dhabi, em novembro, o australiano tem como objetivo terminar entre os três primeiros de 2023.

“É uma enorme honra ter a oportunidade de conduzir um carro de Fórmula 1 num fim de semana de Grande Prémio pelo segundo ano consecutivo”, explicou Jack Doohan. “Estou muito grato à Alpine pela oportunidade de conduzir o A523 nos treinos livres no México e em Abu Dhabi. Tenho trabalhado arduamente com a equipa este ano como piloto de reserva, aproveitando todas as oportunidades para aprender o máximo possível, sinto-me preparado para dar o passo em frente e assumir pela equipa a condução dos carros. O meu único objetivo é fazer o que me é pedido pela equipa, de forma a contribuir positivamente para o resultado da equipa nos dois fins-de-semana de Grandes Prémios”, concluiu.