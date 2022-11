F1, Jack Doohan: “Compreendo perfeitamente a decisão de contratar Pierre” | AutoSport

A escolha da Alpine para substituir Fernando Alonso recaiu sobre Pierre Gasly, depois da saga de verão ter incluído o piloto que vinha a ser preparado para assumir uma posição na equipa francesa Oscar Piastri e a McLaren. Com Piastri envolvido num episódio que os responsáveis da Alpine deverão querer esquecer o quanto antes, o futuro da academia dos franceses está assente nos ombros de outro piloto australiano, Jack Doohan.

A equipa francesa demorou a indicar o substituto de Alonso – em negociações com a Red Bull para conseguir contar com Gasly antes do final do contrato do piloto com a estrutura austríaca – levando a cabo um teste com vários pilotos, entre os quais Doohan, que é visto agora como o próximo piloto a poder ter um lugar na Fórmula 1 vindo do programa de jovens da Alpine.

“Compreendo perfeitamente a decisão de contratar Pierre”, garantiu Doohan sobre a decisão da Alpine em escolher o francês para 2023. “Tem muita experiência e tenho a certeza que trará grandes coisas para a equipa. Espero que possam ter uma temporada realmente bem sucedida no próximo ano. Independentemente disso, eu não ia estar nessa posição, não ia acontecer de qualquer forma”.

O jovem australiano, filho da lenda do motociclismo Mick Doohan, explicou que quando soube da questão com Piastri e que este não seria uma opção para o lugar deixado vago por Fernando Alonso, enviou uma mensagem direta a Laurent Rossi, o CEO da Alpine, através da rede social Instagram, passando a contactar depois também com Otmar Szafnauer e que “durante seis semanas, estive a fazer absolutamente tudo o que podia para tentar ficar com o lugar”.

Apesar da sua tentativa não ter funcionado, Doohan mantém a esperança de ter uma oportunidade e “talvez esteja mais pronto do que nunca, quando chegar essa altura”.

Alan Permane, responsável desportivo da equipa francesa, explicou que o impressionou mais em Jack Doohan, depois de ter pilotado o A522 no treino livre do Grande Prémio do México, aconteceu fora do carro. “A sua preparação, o trabalho que faz nos bastidores. Nunca tinha pilotado aqui [no México] e não havia um plano para ele pilotar aqui. E há algumas semanas atrás, ele estava em Brisbane em compromissos de patrocínio da Fórmula 2, e dissemos-lhe que ele ia pilotar no México. Voou para o Reino Unido, fez um dia no simulador, e depois foi para Austin e para aqui. Então é isso que mais me impressiona, a sua preparação. Não há dúvida sobre a sua velocidade. Quando chegar à Fórmula 1, isso será um bom diferenciador”, disse Permane.