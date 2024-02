F1: Jack Doohan com programa de 10 dias de testes em pista | AutoSport

Jack Doohan foi confirmado como piloto de reserva da Alpine para a temporada de 2024, tendo que estar junto da equipa nas corridas que sejam fora do continente europeu e em trabalho de simulador nas rondas do Velho Continente. O piloto australiano anunicou ainda que terá um programa de 10 dias em pista para rodar monolugares antigos de Fórmula 1, permitindo aumentar a sua experiência e evoluindo como piloto.

Em declarações ao Speedcafe, o jovem piloto de 21 anos explicou que “em todas as corridas europeias” estará a trabalhar no simulador da Alpine, nas suas instalações, mas qualquer prova “a mais de três horas de distância, tenho que estar em pista”.

Depois de ter estado aos comandos do A523 no México e em Abu Dhabi, JAck Doohan confirmou à mesma publicação que este ano terá “10 dias de testes com o carro de F1″. A primeira saída para a pista ocorre já “a 14 de fevereiro, com o carro de 2021, em Barcelona. Depois, as próximas serão no carro de 2022, que é a especificação atual dos carros, o que será ótimo”.

Depois da saída de Oscar Piastri do programa de jovens pilotos da Alpine, a estrutura francesa parece apostar noutro australiano para treinar para a Fórmula 1.

