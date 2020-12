F1: Jack Aitken substitui George Russell na Williams

A ida de George Russel para a Mercedes por uma, ou mesmo duas corridas abre também o caminho para um jovem se estrear na Fórmula 1. Jack Aitken vai substituir Russel na Williams e com isso fazer a sua estreia na Fórmula 1. Jack Aitken é um piloto anglo-coreano, que compete atualmente na Fórmula 2 pela Campos Racing. Passou pela Academia de Jovens Pilotos da Renault, onde este até 2019, depois de ter estado na GP3 Series em 2016 e 2017 progrediu para a Fórmula 2 em 2018 e atualmente é piloto de reserva da Williams.

Jack Aitken deveria correr na Fórmula 2 este fim-de-semana, mas depois de já ter testado um Fórmula 1 com a Renault e Williams – fez os Treinos Livres do Grande Prémio da Estíria no início deste ano – tem uma super licença de F1 fruto dos seus resultados nas categorias e promoção e vai tornar-se no primeiro piloto coreano a disputar um Grande Prémio de Fórmula 1.

Aitken terminou em quinto o campeonato de F2 do ano passado, depois de ter alcançado três vitórias, e está atualmente no 14º lugar da competição deste ano, que termina este fim de semana no Bahrein: “Estou absolutamente grato por esta oportunidade de fazer a minha estreia com Williams e também feliz pelo facto do George (Russell) também ter a sua oportunidade. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para me preparar nos próximos dias, mas na verdade, sinto-me como se estivesse pronto, desde Melbourne”, disse Aitken.