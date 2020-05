F1, Jack Aitken: “Poucas chances de progredir com a hipótese Fernando Alonso”

O piloto da Campos Racing na Fórmula 2, Jack Aitken, decidiu passar da Renault para a Williams, em 2020, com o mesmo papel, o de piloto de testes.

Apesar de muitos acharam que a troca não beneficia Aitken, o britânico falou à racer.com e explicou a razão: “Gostaria de dizer que já venho a sentir algo assim há muito tempo. Não estou chocado com a saída do Daniel. Não tenho a certeza de que a Renault esteja a fazer o investimento necessário no programa júnior, ou que, os pilotos júniores gostariam que fosse”.

“Senti que não tinha chances de progredir. Havia também muitos rumores de que o Fernando [Alonso] estaria a chegar. Se trouxerem alguém como ele, não me surpreendia. Eles precisam de um líder de equipa e eu pensei, ‘de que serve estar aqui?’.”