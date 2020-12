F1, Jack Aitken: “Objetivo era melhorar a cada vez que entro no carro”

Jack Aitken foi um dos pilotos em destaque na qualificação do GP de Sakhir. O jovem piloto de reserva da Williams que este fim de semana está a ocupar o lugar de George Russell não ficou longe do tempo do colega de equipa.

Aitken estava satisfeito no final da qualificação mas já estava focado na tarefa que tem pela frente amanhã:

“O objetivo para mim tem sido dar um passo cada vez que entro no carro, e eu consegui isso. Estou um pouco triste pela última volta não ter corrido tão bem como eu queria, mas não me posso queixar”.

“Penso que amanhã a gestão de pneus vai ser um factor mais importante do que pensávamos inicialmente. Sendo uma volta tão curta, a forma como as bandeiras azuis vão afetar e quantas paragens se irão fazer será bastante interessante. Vou esforçar-me ao máximo em cada volta, por isso vamos ver o que acontece amanhã”.