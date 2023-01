F1: Jack Aitken deixa Williams | AutoSport

O piloto de reserva da Williams, Jack Aitken, quer dar uma nova direção à sua carreira no automobilismo e terminou a relação com a equipa de Grove. Aitken substituiu George Russell no Grande Prémio de Sakhir de 2020 quando este esteve aos comandos do Mercedes de Lewis Hamilton, onde conquistou o 16º lugar. Em 2021 as coisas não correram tão bem e Aitken pilotou o carro da equipa de Grove no primeiro treino livre em Yas Marina, isto depois de ter recuperado de um grave acidente em Spa, na prova do GTWC de 24 horas.

JAck Aitken está neste fim de semana a disputar as 24 Horas de Daytona aos comandos do Cadillac V-LMDh #31 da Action Express Racing (ARX) e espera ter uma porta aberta na resistência, deixando de lado o sonho da Fórmula 1.

“Decidimos mutuamente pela separação”, disse Aitken ao Motorsport.com em Daytona. “Mantive o envolvimento no ano passado, o que foi ótimo. Gosto muito da equipa e estou a meia hora de distância da fábrica, por isso foi muito conveniente fazer trabalho de simulador e fiquei feliz por ajudar e assistir a algumas corridas, mas o meu calendário está muito preenchido agora. Quero concentrar-me no meu programa de corridas e no rumo da minha carreira, que são os ‘sportscars’. Foram sensíveis, e também têm pilotos mais jovens a passar pela sua academia, e querem dar-lhes tempo em simulador. Fazia todo o sentido”.

Aitken está confirmado como o terceiro piloto da AXR nas quatro corridas da Michelin Endurance Cup da IMSA, mas quer tentar um outro projeto na Europa.