F1: Já todas as equipas pontuaram pelo menos duas vezes | AutoSport

Com os dois pontos conquistados por Alex Albon em Miami, à quinta jornada, todas as equipas já pontuaram pelo menos duas vezes este ano. O objetivo desta nova regulamentação era aproximar as equipas e diminuir as diferenças entre as estruturas maiores e as mais pequenas. E este dado é um bom indicador de que o objetivo foi cumprido.

Com o nono lugar de Albon na classificação final oficial (após penalizações), a Williams já terminou no top 10 por duas vezes. É a equipa com menos presenças nos pontos mas, ainda assim, em cinco corridas, pontuou por duas vezes. A Mercedes foi a equipa que mais vezes pontuou (9), seguida da Ferrari (8), Red Bull (7), Alfa Romeo (5), Alpine (5), McLaren (4), Alpha Tauri (4), Haas (3), Aston Martin (3) e por fim a Williams. É preciso regressar a 2019 para voltarmos a ter uma época em que todas as equipas pontuaram, com a Williams a conseguir um ponto solitário a meio da época. Um bom sinal neste primeiro quarto de época já com todas as equipas a mostrarem que os pontos podem ser realidade (mesmo que por vezes seja circunstancial).