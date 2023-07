F1 já tem testes de pré-temporada marcados | AutoSport

Foram confirmados os dias e local para a realização dos testes de pré-temporada de 2024 da Fórmula 1. A Comissão de F1 aprovou hoje que os testes de pré-temporada se realizem fora do continente europeu e a menos de dez dias antes da primeira corrida do calendário. Assim, a FIA anunciou que os testes serão realizados entre os dias 21 e 23 de fevereiro do próximo ano no Bahrein. Em apenas três dias de testes, até os pilotos mais experientes sentem dificuldades para conhecerem os novos carros para a temporada que começa logo depois.

Foto: Philippe Nanchino