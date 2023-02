F1: Já houve uma primeira conversa sobre renovação de Lewis Hamilton | AutoSport

O contrato de Lewis Hamilton termina no final da época que está prestes a começar, depois da renovação por dois anos em 2021, mas o piloto, em declarações na apresentação do novo Mercedes W14, admitiu que o desafio constante da Fórmula 1 faz com que pense em manter-se na competição por mais tempo.

Após o evento, Toto Wolff explicou que já houve uma primeira conversa com Hamilton sobre uma possível renovação. “Tivemos uma primeira conversa, mas não quero comprometer-me com nenhuma linha temporal, pois não é importante para nós nem para ele nesta fase, há ainda um ano inteiro, e vamos encontrar o momento certo”.

Hamilton ultrapassou a sua primeira temporada de Fórmula 1 sem vitória em 2022, com a Mercedes a vence apenas um único grande prémio durante o ano e aos 38 anos espera ultrapassar este momento com a equipa. E a idade não é um facto que irá pesar nas negociações, revelou Wolff. “Penso que a idade, 38 anos, não desempenhará qualquer papel para este próximo contrato. Se olharmos para o quão bem os atletas, atletas de topo, ultrapassaram os limites. […] Em termos da situação contratual, penso que sempre encontrámos boas soluções que refletem o seu valor para a equipa e para o desporto, e do outro lado a Mercedes é a equipa em que quer estar. Isso nunca foi um ponto controverso”.

O CEO da Mercedes reforçou ainda que a renovação não é “a prioridade” de nenhuma das partes neste momento da época, preferindo concentrar-se na recuperação da equipa.