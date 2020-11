F1: Itália quer duas corridas em 2021

No calendário de 2021 ainda há um espaço para acomodar um Grande Prémio e de acordo com o Automóvel Club de Itália, Imola quer preencher essa vaga.

Em 2020, a pandemia da COVID-19 fez com que a F1, a FIA e a Liberty Media tivessem que repensar o calendário, que contou com corridas novas como a do Autódromo Internacional do Algarve ou o regresso de Istambul Park e do Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Ao sportface.it, o Presidente do Automóvel Club de Itália, Angelo Sticchi Damiani, afirmou: “Gostaríamos de organizar duas corridas de Fórmula 1 em Itália. Com o Grande Prémio em Monza já confirmado, gostaríamos de tentar colocar Imola no calendário, algo que não será tarefa fácil”.