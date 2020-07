F1: Istambul Park tenta regresso da competição

Com mudanças profundas no calendário, há pistas que vão tentar receber pela primeira vez ou voltar a receber a F1. Istambul Park parece querer também voltar ao ativo.

Os rumores começam a crescer sobre a vontade dos responsáveis turcos voltarem a receber a F1, como aconteceu de 2005 a 2011. A pista turca sempre foi elogiada pelo seu traçado desafiante e é olhada com saudade como uma das melhores pistas construídas nos últimos tempos.

Mas na quarta-feira, a Intercity Istanbul Park divulgou uma longa declaração nos seus canais sociais :

“Estamos a realizar o trabalho necessário para trazer as corridas de Fórmula 1 de volta ao nosso país com grande desejo e cuidado desde 2013, quando assumimos a operação da pista do Istanbul Park. Desde o primeiro dia em que assumimos a operação do Intercity Istanbul Park, uma das pistas mais especiais do mundo, organizamos mais de 300 dias de eventos, programas de treino e festivais para o desporto a motor, segurança no trânsito e indústria automóvel. O projeto de trazer as corridas de Fórmula 1 de volta ao nosso país [ocorre] desde 2017 [quando] nos foi dado pela Presidência.”

“As negociações com a direção da Fórmula 1 continuam ininterruptamente, para que o Intercity Istanbul Park, que é mostrado como uma das melhores pistas de corrida do mundo, e Istambul, possam receber novamente as corridas de Fórmula 1. Como Parque Intercity Istanbul, gostaríamos de partilhar que estamos num estágio em que não podemos divulgar os detalhes devido ao nosso contrato de confidencialidade com a direção da Fórmula 1. Enquanto conversamos para participar no calendário 2020, gostaríamos de informar o público que as informações necessárias serão fornecidas no devido tempo. ”

Haveria obstáculos significativos a serem superados, pois o Istanbul Park não é usado como local de corrida há vários anos e carece de uma licença de qualquer espécie da FIA.