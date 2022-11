F1: Isola considera que Red Bull optou por desenvolver RB18 com objetivo de poupar pneus | AutoSport

O responsável da Pirelli na Fórmula 1, Mario Isola considera acredita que o triunfo de Max Verstappen no Grande Prémio do México é a prova que a Red Bull decidiu optar por um caminho de desenvolvimento que usa melhor os pneus em relação ao que acontece com as restantes equipas adversárias.

Na corrida no Autodromo Hermanos Rodriguez, a equipa austríaca optou por uma estratégia ousada, de apenas paragem começando com pneus macios para trocarem pelo composto médio, que durou até ao final da corrida, surpreendendo a Mercedes que apostava numa nova paragem para os carros de Milton Keynes.

O diretor da Pirelli Motorsport, Mario Isola acredita que o desgaste dos pneus foi o grande foco no desenvolvimento RB18 durante o ano.

“Penso, para ser honesto, que na última parte da temporada vimos a Red Bull utilizar muito bem os pneus”, disse Isola ao Motorsport Total. “Mas não sei o que fizeram no carro, provavelmente alguns melhoramentos durante a temporada. No início da temporada, a Red Bull não era tão boa a utilizar os pneus e agora vemos que deram um grande passo em comparação com a primeira parte da temporada. Por isso, provavelmente concentraram-se nisso”, disse o responsável.